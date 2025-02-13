Рынок M&A с суммой следок от $1 млн в России превысил $54 млрд

В 2024 году общая стоимость сделок M&A с минимальным порогом в $1 млн увеличилась на 7,11%, достигнув $54,3 млрд по сравнению с $50,7 млрд в прошлом году, хотя количество самих сделок уменьшилось на 6,9% с 536 до 499, следует из исследования агентства AK&M.