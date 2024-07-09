Теннисистка Веснина допущена на Олимпиаду

37‑летняя теннисистка выступит на Играх в парном разряде.фото: wikipedia.org/Christian Mesiano--> Трёхкратная победительница турниров Большого шлема в парном разряде Елена Веснина допущена до Олимпийских игр в Париже.
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