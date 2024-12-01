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Противник подтянул резервы и пытается атаковать позиции ВС России в районах Дарьино и Николаево-Дарьино

Противник подтянул резервы и пытается атаковать позиции ВС России в районах Дарьино и Николаево-Дарьино

В Курской области продолжаются тяжелые ожесточенные бои с тактическим продвижением российских войск, противник перебрасывает резервы, не обращая внимания на большие потери как в живой силе, так и в технике.

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