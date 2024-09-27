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В ЛНР заявили о вынужденных контратаках ВСУ под Макеевкой

В ЛНР заявили о вынужденных контратаках ВСУ под Макеевкой

Подразделения ВСУ пытаются контратаковать под Макеевкой для недопущения создания «огневого мешка» российскими военными в районе населенного пункта.

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