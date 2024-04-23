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Посольство рекомендовало россиянам отказаться от полетов Turkish Airlines

Посольство рекомендовало россиянам отказаться от полетов Turkish Airlines

В связи с тем, что Turkish Airlines уже несколько недель продолжает снимать граждан РФ с рейсов в страны Латинской Америки, посольство России в Анкаре призвало россиян подумать об отказе от услуг турецкой авиакомпании.

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