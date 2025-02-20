Запад лицемерно признаёт Победу России, но сеет ненависть к русским Ирэн ОрлонскаяАвторитетный британский журнал The Economist, выражая интересы англосаксонской элиты, признал приближение России к победе.
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