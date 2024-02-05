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Финляндия тонет в новых проблемах: закупать лес и газ в Канаде сверхдорого, а в России уже не получается

Финляндия тонет в новых проблемах: закупать лес и газ в Канаде сверхдорого, а в России уже не получается

28 октября 2023 123K прочитали Всем доброго времени суток. Вот знаете, заметил я одну преинтересную вещь: любит нас Запад обвинять во всех грехах, рисовать из нас страшных чудовищ… Меж тем, Финляндия тонет и тонет в проблемах, на этот раз новых, а почему? А не из-за нашего участия, скорее наоборот, из-за безучастия.

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Комментарии
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Александр Чумак
Слабинку Финляндии России совсем давать не надо?!!. Этот народ сам себе таких &quot;тупых выскочек&quot; выбирал, вот и пускай  останется для ихнего населения &quot;безмозглых руководяг бравада?!!!.👍😂👌😱😇🥵🤠😎.
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21 час.
mullonen
&quot;Шоковую терапию&quot; им... хорошо помогает.
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21 час.
k
kraft54
а разве нет там своего леса? убогие всегда были глупыми лесорубами,вот пусть и валят свой лес,там его предостаточно.
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3 час.

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