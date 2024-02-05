Финляндия тонет в новых проблемах: закупать лес и газ в Канаде сверхдорого, а в России уже не получается

28 октября 2023 123K прочитали Всем доброго времени суток. Вот знаете, заметил я одну преинтересную вещь: любит нас Запад обвинять во всех грехах, рисовать из нас страшных чудовищ… Меж тем, Финляндия тонет и тонет в проблемах, на этот раз новых, а почему? А не из-за нашего участия, скорее наоборот, из-за безучастия.