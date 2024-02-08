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Захарова назвала медиумом «поговорившего» с очередным покойником Байдена

Захарова назвала медиумом «поговорившего» с очередным покойником Байдена

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова прокомментировала недавнюю новость о том, что американский глава Джо Байден разговаривал с умершим еще в 2017 году канцлером Германии Гельмутом Колем.

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