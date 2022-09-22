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Байден заблудился на сцене в Нью-Йорке

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден опять оконфузился во время публичного мероприятия. На этот раз американский лидер заблудился на сцене после своего выступления в рамках конференции Глобального фонда по борьбе с ВИЧ в Нью-Йорке.

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