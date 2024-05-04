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Военное обозрение

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«Когда потеряем Работино, бойцы будут благодарить за то, что не нужно сидеть в огневом мешке»: украинские военкоры вспомнили слова раненого сержанта ВСУ

«Когда потеряем Работино, бойцы будут благодарить за то, что не нужно сидеть в огневом мешке»: украинские военкоры вспомнили слова раненого сержанта ВСУ

Поступает всё больше сообщений о том, что ВСУ утратили контроль над Работино.

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