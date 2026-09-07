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Молодые россияне чаще других покупают или получают новые iPhone, подсчитали в «Яндекс маркете»

Молодые россияне чаще других покупают или получают новые iPhone, подсчитали в «Яндекс маркете»

В возрасте 18–25 лет новым смартфоном Apple пользуются 69% владельцев, тогда как после 36 лет показатель опускается ниже 50% Молодые россияне чаще покупают или получают в пользование новые iPhone, тогда как с возрастом владельцы Apple заметно чаще сохраняют старые устройства.

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