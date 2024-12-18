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Блинкен: США готовы к диалогу с Россией по урегулированию конфликта на Украине

Блинкен: США готовы к диалогу с Россией по урегулированию конфликта на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил возможность продуктивных переговоров с Россией по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Опять шулеры пиндосские пытаются развести русских лохов. Не дай Бог наши клюнут на &quot;перемирие&quot; до полной и безоговорочной капитуляции Украины! Потом опять скажут, что &quot;...нас обманули...&quot;! До начала переговоров вся территория бывшей УССР должна войти в состав России в виде областей, включая Приднестровье. А потом можно и поговорить об остальных территориях восточной Европы и прекращении деятельности НАТО на тех территориях, где они появились после прекращения деятельности Варшавского Договора и отмены ВСЕХ введённых против России санкций. Ибо эти уроды понимают только язык силы, а доброту и справедливое отношение воспринимают исключительно как слабость.
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