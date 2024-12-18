Блинкен: США готовы к диалогу с Россией по урегулированию конфликта на Украине

Алексей Камышов

Опять шулеры пиндосские пытаются развести русских лохов. Не дай Бог наши клюнут на "перемирие" до полной и безоговорочной капитуляции Украины! Потом опять скажут, что "...нас обманули..."! До начала переговоров вся территория бывшей УССР должна войти в состав России в виде областей, включая Приднестровье. А потом можно и поговорить об остальных территориях восточной Европы и прекращении деятельности НАТО на тех территориях, где они появились после прекращения деятельности Варшавского Договора и отмены ВСЕХ введённых против России санкций. Ибо эти уроды понимают только язык силы, а доброту и справедливое отношение воспринимают исключительно как слабость.