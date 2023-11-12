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Пушков: Рамасвами унизил ненавидящую РФ кандидата в президенты США Хейли

Пушков: Рамасвами унизил ненавидящую РФ кандидата в президенты США Хейли

РИАМО - 12 ноя. Американский политик и бизнесмен Вивек Рамасвами в ходе проведенных дебатов с участием республиканцев буквально уничтожил кандидата в президенты США Никки Хейли, сообщил сенатор Алексей Пушков.

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