The explosion thundered in Khmelnitsky on Ukraine

The explosion thundered in Khmelnitsky, according to the Ukrainian "24 channel". According to the online map of the Ukrainian Ministry of Digital Transformation, an air alert is in effect in the Khmelnitsky region.
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