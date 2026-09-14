Компания «Сектор» внедрила систему "Радуга" для БПЛА в СВО

В ходе Специальной военной операции на территории России была задействована система помехоустойчивой связи «Радуга» для беспилотников, разработанная компанией «Сектор».
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