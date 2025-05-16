Дайджест дня: будущий Ceed, Haval F7x в продаже и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Как сообщает французское издание l'Argus, грядущий хэтчбек Kia Ceed четвертого поколения утратит самостоятельность и будет представлять собой адаптированную версию недавно представленной в Америке пятидверки Kia K4 (на фото).