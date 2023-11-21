В Пентагоне заявили, что США продолжат помогать Киеву, если конгресс согласует

На брифинге зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх было объявлено, что США смогут продолжить оказывать поддержку Украине, если конгресс утвердит выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета.
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