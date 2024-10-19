Хирург Мантурова: пластическая операция помогает помолодеть на 5-7 лет

Об эффекте пластики рассказала главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии