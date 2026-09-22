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Из-за атаки ВСУ в Самарской области погиб человек

Из-за атаки ВСУ в Самарской области погиб человек

Мирный житель погиб после атаки ВСУ на Самарскую область, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Источник фото: РИА Новости / Павел Лисицын «В результате подлой атаки ВСУ по территории Самарской области погиб один человек.

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