"Это агония": Опубликована реакция Кремля на разговоры в США об ударах ВСУ по территориям России

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал заявления официальных лиц на Западе, которые допускают применение любого оружия по территориям РоссииЗапад, а в частности США, находятся в состоянии безысходности.
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