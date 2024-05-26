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"Это агония": Опубликована реакция Кремля на разговоры в США об ударах ВСУ по территориям России

"Это агония": Опубликована реакция Кремля на разговоры в США об ударах ВСУ по территориям России

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал заявления официальных лиц на Западе, которые допускают применение любого оружия по территориям РоссииЗапад, а в частности США, находятся в состоянии безысходности.

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