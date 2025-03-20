Жителей Суджи предложили приравнять к участникам спецоперации

Жителей Суджи Курской области стоит приравнять к участникам спецоперации для получения льгот. Обращение с таким предложением лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов направил председателю Правительства Михаилу Мишустину, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии