Европейские рынки выросли на надеждах торговой сделки с США

Европейские акции завершили вторник ростом на фоне ожиданий смягчения торговых противоречий с США. Индекс Stoxx 600 прибавил 0,33%, немецкий DAX обновил исторический максимум (+0,83%), достигнув 24 226,49 пунктов.
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