Александр Роджерс Минин и Пожарский. Торговец и воинМне категорически не нравится высказывание «История учит, что она ничему не учит».
История учит умных
Комментарии
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Алекс Сэм
Написано конечно хорошо, правильно,но мы сейчас живём при капитализме в его российской самобытной форме. Значит на первом месте прибыль то есть капиталисты, банкиры и прочие угнетатели, а победа, народонаселение , собирание земель это так побочный эффект. Как-то так...
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