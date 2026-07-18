История учит умных

Алекс Сэм

Написано конечно хорошо, правильно,но мы сейчас живём при капитализме в его российской самобытной форме. Значит на первом месте прибыль то есть капиталисты, банкиры и прочие угнетатели, а победа, народонаселение , собирание земель это так побочный эффект. Как-то так...