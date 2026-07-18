БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 608 подписчиков

История учит умных

История учит умных

Александр Роджерс Минин и Пожарский. Торговец и воинМне категорически не нравится высказывание «История учит, что она ничему не учит».

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Комментарии
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Алекс Сэм
Написано конечно хорошо, правильно,но мы сейчас живём при капитализме в его российской самобытной форме. Значит на первом месте прибыль то есть капиталисты, банкиры и прочие угнетатели, а победа, народонаселение , собирание земель это так побочный эффект. Как-то так...
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