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Нижегородская правда

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Юрист Остапенко напомнил, когда за грязные номера могут лишить прав

Юрист Остапенко напомнил, когда за грязные номера могут лишить прав

Осенью, когда дороги становятся мокрыми и грязными, некоторые водители могут намеренно скрыть свои регистрационные знаки, чтобы избежать штрафов или других санкций.

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