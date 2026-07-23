Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 551 подписчик

Марко Рубио не обсуждал с Ван И украинский кризис в Маниле

Марко Рубио не обсуждал с Ван И украинский кризис в Маниле

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на встрече с китайским коллегой Ван И, состоявшейся в Маниле на полях 59-й конференции министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, украинский кризис не обсуждался.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии