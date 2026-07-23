Марко Рубио не обсуждал с Ван И украинский кризис в Маниле

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на встрече с китайским коллегой Ван И, состоявшейся в Маниле на полях 59-й конференции министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, украинский кризис не обсуждался.
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