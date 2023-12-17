Мотогонщик погиб после падения на него финишного створа

Мотогонщик погиб после падения на него финишного створаСоцсетиНа этапе чемпионата Road Race Bupati Cup Paser по мотогонкам в Индонезии произошла трагедия, в результате которой один участник погиб и ещё один получил травмы.
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