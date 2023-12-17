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Мотогонщик погиб после падения на него финишного створа

Мотогонщик погиб после падения на него финишного створа

Мотогонщик погиб после падения на него финишного створаСоцсетиНа этапе чемпионата Road Race Bupati Cup Paser по мотогонкам в Индонезии произошла трагедия, в результате которой один участник погиб и ещё один получил травмы.

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