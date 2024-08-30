Управление Россельхознадзора выявило в Дагестане 46 случаев недостоверного декларирования зерна

Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан проанализировало данные в реестре деклараций о соответствии на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации и выявило 46 случаев недостоверного декларирования зерна объемом более 70 тысяч тонн за период с 1 по 28 августа 2024 года.