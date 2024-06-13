В Хабаровске изменится схема движения общественного транспорта в связи с проведением крестного хода

В связи с проведением общегородского крестного хода Русской православной церкви 23 июня 2023 года администрация Хабаровска объявила о временных изменениях в схеме движения общественного транспорта в районе улицы Тургенева.
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