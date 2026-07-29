RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Мирошник: Зеленский использует ситуацию с Ираном для пиара и получения денег

Мирошник: Зеленский использует ситуацию с Ираном для пиара и получения денег

Владимир Зеленский использует любые методы, чтобы добиться дополнительной финансовой и военной помощи от европейских стран, а его недавние заявления об угрозе Украине со стороны Ирана преследуют ту же цель.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии