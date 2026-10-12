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«После одной-двух бутылок пива подбирать слова на испанском гораздо проще, но я не могу пить перед пресс-конференцией». Тренер «Сосьедада» Матараццо об изучении языка

Главный тренер « Реал Сосьедад »  Пеллегрино Матараццо пошутил об изучении испанского языка.  Американского специалиста, родившегося в семье итальянских иммигрантов, спросили, когда он будет говорить на испанском языке на пресс-конференциях.

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