«После одной-двух бутылок пива подбирать слова на испанском гораздо проще, но я не могу пить перед пресс-конференцией». Тренер «Сосьедада» Матараццо об изучении языка

Главный тренер « Реал Сосьедад » Пеллегрино Матараццо пошутил об изучении испанского языка. Американского специалиста, родившегося в семье итальянских иммигрантов, спросили, когда он будет говорить на испанском языке на пресс-конференциях.
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