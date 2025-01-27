Врач Крашкина заявила, что бодипозитив может помочь или навредить человеку

Это палка о двух концах Бодипозитив может помочь людям обрести уверенность от внешней критики, но если забыть о здоровье, то движение теряет свою пользу, рассказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина», к.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии