Фетисов — о Кубке мира без IIHF: есть шанс на допуск сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на информацию о том, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) планируют провести Кубок мира в 2028 году без участия Международной федерации хоккея (IIHF).