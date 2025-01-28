Фетисов — о Кубке мира без IIHF: есть шанс на допуск сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на информацию о том, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) планируют провести Кубок мира в 2028 году без участия Международной федерации хоккея (IIHF).
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