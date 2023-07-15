Любопытно, однако

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80% истерящих это ципсота

80% истерящих это ципсота

Аккаунт " Гоши" создан сегодня, все 5 записей на одну тему -  как все плохо, сами знаете где.  Камрады, ну что же вы так ведетесь?! Прям испанский стыд.

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