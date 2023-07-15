Аккаунт " Гоши" создан сегодня, все 5 записей на одну тему - как все плохо, сами знаете где. Камрады, ну что же вы так ведетесь?! Прям испанский стыд.
80% истерящих это ципсота
Комментарии
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Владимир Соловьев
ДЛЯ РОССИЯН ГЕНЕРАЛ ПОПОВ ГЕРОЙ, ЕГО И ТОПЧУТ КРЕМЛЕПРОПАГАНДИСТЫ!
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17 час.
Леонид Попивняк
слушайте CNN....кто запрещает?????
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14 час.
ТС
Татьяна Степанова
Козьма Прутков как-то сказал "зри в корень". и нам не мешало бы думать кому нужна "некая правда"
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3 час.
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