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Что сказала Ольга Скабеева о Насте Ивлеевой после ее “голой вечеринки”

Что сказала Ольга Скабеева о Насте Ивлеевой после ее “голой вечеринки”

“Голая вечеринка”, организованная Анастасией Ивлеевой, вызвала шок у россиян. Не стала молчать и Ольга Скабеева, которая также прокомментировала “вакханалию” в московском ночном клубе “Mutabor”.

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Комментарии
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Виталий
А какая позиция Скабеевой? Только слово &quot;колхозная&quot;. Позицией назвать трудно да и для известной ведущей - не ёмко. Поскромничала.
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15 час.

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