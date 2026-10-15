Ремонт на тепловых сетях в Иванове ограничит теплоснабжение в домах на улице Любимова, 1 и 3А, а также временно снизит параметры отопления и горячего водоснабжения в контуре ТЭЦ-3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕП Препараты для сни...
- ОС Препараты для сни...
- ГЕРОФАРМ сделал у...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым