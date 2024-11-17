Маркетинг в космосе. Как NASA и правительство США продавали Луну в рамках программы Apollo

Космическая гонка между Соединенными Штатами и Советским Союзом в период, который сейчас известен как разгар Холодной войны, запомнилась не только успешными, а иногда и драматическими попытками высадиться на Луне.
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