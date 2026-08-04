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Салон Xpeng G9L: ИИ-кресла и 33 динамика

Салон Xpeng G9L: ИИ-кресла и 33 динамика

Компания Xpeng приоткрыла завесу тайны над интерьером своего нового пятиместного кроссовера. Модель, которая появится в продаже уже в текущем году, будет доступна как в гибридной, так и в полностью электрической версиях, обе — исключительно с полным приводом.

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