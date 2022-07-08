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Кабмин РФ внес в Госдуму "пятый антимонопольный пакет", касающийся IT-отрасли

Кабмин РФ внес в Госдуму "пятый антимонопольный пакет", касающийся IT-отрасли

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму "пятый антимонопольный пакет", направленный на совершенствование антимонопольного регулирования в условиях развития цифровой экономики, следует из базы данных нижней палаты парламента.

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