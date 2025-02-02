Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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СК завел дело о теракте на командира бригады ВСУ, ударившей по Судже

СК завел дело о теракте на командира бригады ВСУ, ударившей по Судже

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады ВФУ полковника Ростислава Карпуши, подозреваемого в совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области (п.

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