Широкое применение антибиотиков в животноводстве способствует появлению устойчивых к лекарствам бактерий, что в дальнейшем может затруднить лечение инфекционных заболеваний у людей, рассказал доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод в беседе с «Царьградом».