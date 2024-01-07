«112»: Четыре человека пострадали при взрыве гранаты в кальянной в Домодедове

Мужчина, кинувший гранату, страдает психическим заболеванием и находился под воздействием алкоголяПри взрыве гранаты в кальянной в городе Домодедове пострадали четыре человека, сообщает Telegram-канал «112».
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