Лидеры стран Запада — американский президент Джо Байден, глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак — сделали все для разрушения стабильности в мире.
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