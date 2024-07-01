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Володин: лидеры стран Запада сделали все для разрушения стабильности в мире

Володин: лидеры стран Запада сделали все для разрушения стабильности в мире

Лидеры стран Запада — американский президент Джо Байден, глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак — сделали все для разрушения стабильности в мире.

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