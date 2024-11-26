Сергей Собянин: Новая линия метро улучшит транспортное обслуживание семи районов

На Рублево-Архангельской линии работают 3 проходческих комплекса Завершена проходка левого тоннеля на участке от станции «Народное Ополчение» до «Бульвара Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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