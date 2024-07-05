С чем связаны новые обвинения против замглавы Барнаула Антон Шеломенцева?

Сейчас Шеломенцев проходит по трём статьям Уголовного кодекса Второе уголовное дело против замглавы Барнаула Антона Шеломенцева о получении крупной взятки возбудили из-за того, что в 2022 году бывший чиновник получил 250 тысяч рублей через посредника Сергея Щукина от директора томской компании "Заб-Сибмост" Дениса Илюшина за покровительство его фирме при ремонте некого путепровода.