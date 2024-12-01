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Подполковник США Дэвис: Запад провоцирует Россию применить «Орешник» по Европе

Подполковник США Дэвис: Запад провоцирует Россию применить «Орешник» по Европе

Западные страны провоцируют Россию применить «Орешник» не только по Украине, но и по Европе. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive.

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