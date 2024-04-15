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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Халили о лиге МЛКБ: «Людей сильно мотивировал призовой фонд. Ни в одной из последующих гонок сезона такой плотности результатов не было»

В ноябре в Ханты-Мансийске прошел первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), где Халили выиграл масс-старт и стал третьим в пасьюте.

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