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Коммунальщиков предложили штрафовать: кто будет отвечать за ошибки в платежках

Коммунальщиков предложили штрафовать: кто будет отвечать за ошибки в платежках

Потребителей и поставщиков услуг ЖКХ могут уравнять в правах. Группа депутатов предложила выставлять штрафы ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям за ошибки в расчетах и несвоевременное выставление счетов россиянам.

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