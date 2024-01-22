Коммунальщиков предложили штрафовать: кто будет отвечать за ошибки в платежках

Потребителей и поставщиков услуг ЖКХ могут уравнять в правах. Группа депутатов предложила выставлять штрафы ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям за ошибки в расчетах и несвоевременное выставление счетов россиянам.
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