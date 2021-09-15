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Изнасилование и убийство пенсионерки: Глава Сергиева-Посада ответил на просьбу выселить мигрантов

Изнасилование и убийство пенсионерки: Глава Сергиева-Посада ответил на просьбу выселить мигрантов

Глава Сергиево-Посадского округа Подмосковья Михаил Токарев обсудил проблемы жителей деревни Бужаниново, которые после резонансного инцидента с убийством пенсионерки требовали выселить мигрантов из общежития, сообщили в администрации округа.

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https://www.youtube.com/watch?v=3yOlBB-B32E

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