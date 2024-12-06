Инфраструктурные работы изменят расписание поездов от «Грачевской» и «Моссельмаша»

Расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления и третьего маршрута Московских центральных диаметров (D3) изменится с 9 по 13 декабря 2024 года в связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской ЖД.