Академик Ревишвили назвал шесть правил для здоровья сердца после 40 лет

После 30–40 лет особенно важно контролировать вес, регулярно двигаться, проходить обследования и отказаться от вредных привычек, рассказал «Новым Известиям» академик Российской академии наук, кардиохирург Амиран Ревишвили.
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