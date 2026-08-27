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Аргументы и Факты

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Академик Ревишвили назвал шесть правил для здоровья сердца после 40 лет

Академик Ревишвили назвал шесть правил для здоровья сердца после 40 лет

После 30–40 лет особенно важно контролировать вес, регулярно двигаться, проходить обследования и отказаться от вредных привычек, рассказал «Новым Известиям» академик Российской академии наук, кардиохирург Амиран Ревишвили.

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